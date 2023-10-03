Еле ходит: что стало с 82-летней бабушкой из «Елок» Галиной Стахановой

82-летняя артистка Галина Стаханова стала много сниматься в кино только уже в пенсионном возрасте. За несколько лет она успела попробовать себя в самых разных проектах, причем чаще всего комедийного жанра. Многие зрители знают актрису как бабушку из новогодних «Елок». Только вот на этом ее фильмография не ограничивается. Более того, она все время только пополняется.

Несмотря на почтенный возраст, Стаханова продолжает сниматься в кино и сериалах. Признается – это придает ей силы жить. А вот если ее никуда не зовут, она тут же начинает волноваться. Например, сейчас в разработке находятся сразу несколько картин с ее участием – «Миля», «Чертов камень» и других. Недавно в Москве презентовали и сериал «Не дождетесь!», в котором артистка исполнила одну из главных ролей.

Однако при всем энтузиазме Галины Константиновны со здоровьем у нее в силу возраста все-таки возникают проблемы. Так, ей тяжело передвигаться, поэтому она ходит с палочкой и старается больше сидеть, а не стоять на ногах.

«Бывает, что здоровье подводит, но я по врачам не бегаю, все не соберусь себя проверить. Зато когда попадаю в киношную атмосферу, то чувствую себя идеально», - поделилась Стаханова.

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Источник: Утро.ru