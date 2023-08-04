НАШ ШОУБИЗ
04:00, 04 августа 2023
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Экстремально похудевший Никита Ефремов превратился в неузнаваемого человека

Экстремально похудевший Никита Ефремов превратился в неузнаваемого человека

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

35-летний актер Никита Ефремов ради роли сильно похудел. Он похвастался, что новый облик получил за счет дефицита калорий и тренировок. Однако поклонники не оценили внешний вид артиста: по их мнению, он осунулся и растерял брутальность, которая так нравилась женщинам.

Ефремов будет сниматься в таком виде в фильме «Мальвина». Он сыграет успешного парня, в которого влюблена главная героиня.

Однако несмотря на старания и попытки соответствовать новому образу, интернет-пользователи сочли его непривлекательным.

Кто-то считает, что Ефремову не подходит стиль. Другие указали, что экстремальное похудение сделало его слишком юным.

Многие пришли к выводу, что актеру следует срочно отъедаться после съемок.

«Никиту позовите», - пишут в Сети.

Сам же актер сообщил, что скинул 6,5-7 кг.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#здоровье
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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