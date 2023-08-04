Экстремально похудевший Никита Ефремов превратился в неузнаваемого человека
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
35-летний актер Никита Ефремов ради роли сильно похудел. Он похвастался, что новый облик получил за счет дефицита калорий и тренировок. Однако поклонники не оценили внешний вид артиста: по их мнению, он осунулся и растерял брутальность, которая так нравилась женщинам.
Ефремов будет сниматься в таком виде в фильме «Мальвина». Он сыграет успешного парня, в которого влюблена главная героиня.
Однако несмотря на старания и попытки соответствовать новому образу, интернет-пользователи сочли его непривлекательным.
Кто-то считает, что Ефремову не подходит стиль. Другие указали, что экстремальное похудение сделало его слишком юным.
Многие пришли к выводу, что актеру следует срочно отъедаться после съемок.
«Никиту позовите», - пишут в Сети.
Сам же актер сообщил, что скинул 6,5-7 кг.