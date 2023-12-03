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10:00, 03 декабря 2023
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Экс-супруг Анны Старшенбаум впервые вывел в свет любовницу

Экс-супруг Анны Старшенбаум впервые вывел в свет любовницу

© Freepik

Актер Алексей Бардуков впервые после расставания с Анной Старшенбаум вышел в свет вместе с новой возлюбленной. Об этом сообщает Экспресс газета.

Недавно состоялась премьера семейного фильма «Хоккейные папы», в котором Бардуков сыграл тренера. Зрители полюбили артиста еще 20 лет назад после выхода на экраны картины «Диверсант», где Алексей исполнил одну из главных ролей.

С 2009 по 2017 год актер был женат на Анне Старшенбаум. А сейчас Бардуков посетил мероприятие в компании нынешней избранницы Антонины. Пара познакомилась три года назад на съемках фильма «Подольские курсанты». Алексей тогда играл лейтенант Алешкина.

В отличие от бывшего мужа, сама Анна довольно быстро пришла в себя после разрыва. Девушка совсем скоро родит ребенка от нового бойфренда Даниила Наумова. На последнем триместре беременности актриса поселилась с избранником в загородном доме.

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