Екатерина Варнава продемонстрировала выпирающий живот на концерте в Екатеринбурге

Юмористка Екатерина Варнава появилась на публике с заметно округлившимся животом. Поклонники заподозрили 38-летнюю артистку в беременности.

Варнава стала ведущей концерта в Екатеринбурге. Компанию ей составил телеведущий Андрей Малахов. Во время мероприятия она сменила два наряда. Сначала Екатерина вышла на сцены в обтягивающем платье, которое подчеркнуло выпирающий живот. Позже она переоделась в юбку и рубашку свободного кроя.

Актриса давно мечтает стать матерью, однако пока ей это не удалось. Ранее Варнава призналась, что потеряла ребенка.

Сейчас же Екатерина вновь дала почву для слухов о беременности. Недавно она заявила, что к ней «вернулись щеки». При этом звезда не пояснила, о чем шла речь — о прибавке в весе или уколах красоты. Кроме того, она стала носить вещи оверсайз, скрывающие фигуру. Еще летом Варнава публиковала снимки в купальниках, которые часто подвергались критике из-за излишней худобы, сообщает Kp.ru.

Ранее актриса Агата Муцениеце призналась, что участие в откровенном шоу в кабаре помогло ей побороть главный страх позора перед публикой.