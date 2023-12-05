Екатерина Варнава отрезала грудь шестого размера: «Сиськи обвисли до пупка»
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Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о изменениях в своей внешности. Она призналась, что за последнее время поправилась на 25 кг и решилась на операцию по уменьшению груди.
В Сети появились слухи, что юмористка беременна. Однако оказалось, что Варнава просто поправилась. При этом, несмотря на лишний вес, у звезды много поклонников.
«А сейчас я поправилась на 25 килограммов, и все думают, что я беременная. Но у меня такого количества ухажеров, как сейчас, не было никогда. Пять! Не знаю, что с ними делать», — рассказала она в интервью журналу The Blueprint.
Варнава добавила, что столкнулась с оскорбительным отношением к себе еще со школы, но сейчас стала проще относиться к нападкам хейтеров. Но все-таки юмористка решилась на пластические операции. Она призналась, что увеличивала губы, но никогда не меняла свой нос.
Было время, когда большая грудь шестого размера стала ее раздражать.
«Я сильно похудела, и в какой-то момент сиськи обвисли просто до пупка, клянусь. Я делала несколько операций по уменьшению груди», — рассказала юмористка.
Ранее Екатерина Варнава высказалась о внезапной свадьбе Александра Петрова.