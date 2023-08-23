Его знает каждый: кто может заменить Гузееву в шоу «Давай поженимся!»

Зрители с нетерпением ждут выхода программы «Давай поженимся!» после долгого перерыва. Сейчас все активно обсуждают новую студию, ведущих и участников шоу. Ведущая шоу «OK.UPGRADE» на канале «MusicBox Russia» Олеся Константинова не исключает, что ведущую Ларису Гузееву может заменить кто-то другой и даже предположила, кто это может быть.

По мнению женщины, брать такого же типажа звезду будет не так интересно. Тогда в шоу ничего не изменится, а значит популярность не возрастет. Лучше найти героя, который сильно отличается от актрисы.

«Это может быть психолог, который поможет не только девушкам, но и мужчинам обрести свою вторую половинку, так как это будет взгляд со стороны другого пола. Подойти на роль ведущего может, например, Михаил Лабковский. Он жесткий, со своей точкой зрения, известный», – порассуждала Олеся.

Константинова также отметила, что к браку многие подходят с учетом психологии. Поэтому Лабковский сможет дать будущим невестам и женихам ценные уроки.

Ранее мы писали о том, как Гузеева сильно удивилась, увидев обновленный пресс Филиппа Киркорова.