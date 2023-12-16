НАШ ШОУБИЗ
22:00, 16 декабря 2023
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«Его увидят»: стало известно, когда Костомаров снова выйдет на лед

«Его увидят»: стало известно, когда Костомаров снова выйдет на лед

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Илья Авербух ответил, появится ли Роман Костомаров в новогоднем гала-концерте с танцами на льду. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам хореографа, Костомаров действительно примет участие в шоу.

«Рома действительно будет с нами 17 декабря. Не хочу говорить, что он выйдет на лед на коньках. Но зрители его увидят. Для меня это очень важно», – заявил он.

Илья Авербух добавил, что Роман и его супруга Оксана Домнина – его близкие друзья.

Напомним, Костомаров попал в больницу в начале 2023 года. Спортсмен перенес несколько ампутаций, в результате которых лишился части рук и ног.

Ранее мы писали, что с вернувшейся на родину Кристиной Орбакайте произошли некоторые изменения.

Автор:Екатерина Нако
Теги:
#Роман Костомаров
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#новости шоу-бизнеса
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#спорт
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