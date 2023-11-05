«Ее никто не ищет»: дочь Панина* бросила школу и решила стать актрисой

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что его дочь не была в школе с 12 октября. При этом у подростка и раньше были проблемы с посещаемостью, а из-за частых прогулов со звездным отцом даже пытались связаться органы опеки. Об этом сообщает Экспресс газета, ссылаясь на свежее интервью актера.

Однако теперь наследнице исполнилось 16 лет, и по закону школа не может вмешиваться в ее дела.

«В Испании она с 16 лет имеет право больше не ходить в школу. Сейчас она дурака валяет. С тех пор как мы уехали в Париж на день рождения, в школе мы не были. Но по закону ее уже никто не ищет», – пояснил Панин*.

По словам артиста, Нюся планирует пойти по его стопам. Сам Алексей убежден, что его ребенок талантлив, однако ленив так же, как и он.

Панин* отметил, что его отношения с дочкой стали портиться из-за ее переходного возраста. Но актер уверен, что их семейные узы нерушимы.

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*признан иноагентом на территории РФ