Единственному сыну Наташи Королевой предсказали лечение в психлечебнице

Семья Наташи Королевой столкнулась с предсказанием печальной участи. Единственный сын певицы Архип Глушко может оказаться в психиатрической больнице.

По мнению парапсихолога Джулии Лу, у Архипа начались нарушения психического состояния несколько лет назад, однако родители не обратили на это должного внимания.

Согласно ее словам звездная семья испытывает сложный период. Она предсказывает, что сын может стать причиной окончательного разрушения пары Королевой и Тарзана.

Парапсихолог считает, что болезнь, которая развивалась у Архипа с детства, станет все более явной со временем, и трагедию невозможно избежать. Возможно, через некоторое время ему придется столкнуться с преступлением, и впоследствии он может быть отправлен на лечение в психиатрическую клинику.

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