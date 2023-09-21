Джигурда назвал одну вещь, которая поможет сделать секс совершенным

Актер, певец и шоумен Никита Джигурда не единожды затрагивал тему интимных отношений между мужчиной и женщиной. В этот раз знаменитость поделился секретами идеального полового акта, передает Пятый канал.

Совершенный секс связан, по мнению шоумена, с внутренним ощущением. Так, Джигурда считает, что в процессе любовного акта необходимо медитировать на отождествление себя с творцом вселенной.

«Мы и есть боги на земле. Какие мы — такая любовь, какие мы — такие взаимоотношения между людьми», — заявил актер.

Многие люди в вопросе секса преисполнены рабской морали. Джигурда же полагает, что это то же самое, что идти «по пути лохотрона». Эта позиция заведомо проигрышна. Вместе того, чтобы подчиняться и соблюдать условия, надо создавать свои и быть подобными божьим детям.

Единственной женщиной, по словам шоумена, которая смогла выдержать его «внутренний огонь», оказалась Марина Анисина. В 2008 году пара узаконила свои отношения. В 2016-м случилась размолвка, однако спустя время они вновь сошлись и сыграли вторую свадьбу. По словам Джигурды, Анисина знает его таким, каким никто больше не знает — нежным, тихим и ласковым.

Ранее Джигурда и Волочкова вновь устроили беспредел на глазах у всех. Шоумен встал перед звездой на колени и дотронулся до ее ноги.