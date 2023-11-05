«Дышать нечем»: 93-летнему Ивану Краско потребовалась экстренная помощь на прощании с Темиркановым

Актер Иван Краско почувствовал себя плохо на прощании с Юрием Темиркановым, об этом сообщает mk.ru.

5 ноября в Санкт-Петербурге прощаются с дирижером Юрием Темиркановым. На церемонию прощания пришли коллеги народного артиста СССР. В их числе был и 93-летний актер Иван Краско.

Чтобы попасть в зал прощания, Краско необходимо было преодолеть крутую лестницу, однако в какой-то момент актеру стало плохо.

«Дышать нечем», - заявил он.

Ивана Краско усадили на стул, он постепенно начал приходить в себя. Позже артист признался, что его здоровье уже не идеально.

«Я себя неважно в последнее время чувствую. Я потерял родного человека. Мы с ним всю жизнь дружили», - рассказал он.

В последнее время Иван Краско часто жалуется на здоровье. Ему стало хуже после пережитого в 2021 году инсульта. Последний раз Краско госпитализировали в тяжелом состоянии в 2023 году. Тогда у знаменитого актера диагностировали галлюцинации.

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