«Душнила»: Марина Федункив выставила Харламова не в лучшем свете

Звезда «Реальных пацанов» раскрыла негативные черты характера Гарика Харламова. На премьере мультфильма «Кентервильское приведение» Марина Федункив заявила, что в жизни известный комик очень ленивый и грустный. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Журналисты спросили у актрисы, каким она видит Гарика Харламова в роли зятя, и получили довольно неожиданный ответ.

«Ну ленивый, он лентяй», – подчеркнула Федункив.

Артистка также добавила, что обычно все юмористы дома грустные. Однако Марина отметила, что определила это по себе. Более того, она призналась, что считает себя настоящей «душнилой».

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