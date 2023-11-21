«Думала, продержусь»: Юлия Высоцкая прекратила морить себя голодом

Жена режиссера Андрея Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая практикует голодание по несколько дней, когда употребляет малокалорийные продукты. Она делает так многие годы, но в этот раз не выдержала издевательств над организмом.

Подробности сообщает Kp.ru.

50-летняя Высоцкая заметила, что начались проблемы со сном и упал жизненный тонус. Она решила прекратить морить себя голодом.

«Думала, продержусь неделю, но и три дня лучше, чем ничего. Честно скажу, не справляюсь», - сообщила актриса.

Она объяснила, что много энергии отбирает работа в театре. Поэтому Высоцкая решила вернуться к нормальному питанию: в ее рационе появятся хлеб и сливочное масло, а также кофе.

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