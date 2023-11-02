Дряблая шея и лицо в морщинах: фото Александра Малинина без ретуши попало в Сеть

Певец Александр Малинин опубликовал в соцсетях фото, на котором поклонники с трудом узнали кумира. На снимке 64-летний артист предстал резко постаревшим – с поползшим вниз лицом, складками на шее и морщинами. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Долгие годы публика восхищалась красотой исполнителя. Некоторые даже были уверены, что он не раз ложился под нож пластического хирурга. Но эксперты говорят, что Малинин пока довольствуется только уколами красоты и аппаратной косметологией.

В соцсетях Александр всегда появлялся с идеально ровной кожей и в люксовых костюмах. Но недавно он показал кадр, на котором выглядел хуже, чем обычно. Фанаты уверены, что звезда просто забыл воспользоваться фотошопом и показал свою настоящую внешность. Некоторые даже сравнили его с певцом Львом Лещенко. Правда, коллега Малинина старше его на 17 лет!

Ранее мы писали о том, что разведенная Джанабаева ищет работу.