НАШ ШОУБИЗ
12:00, 01 сентября 2023
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Довела до слез даже мужчин: как выглядит Диана Гурцкая после смерти супруга

Довела до слез даже мужчин: как выглядит Диана Гурцкая после смерти супруга

© freepik

У Дианы Гурцкой прошло выступление в Кремле в честь Дня знаний. Сообщается, что состояние артистки остается неизменным: она по-прежнему не улыбается и не желает общаться с посторонними. Также певица появилась на сцене без макияжа, хотя раньше она тщательно продумывала каждый образ.

Кроме того, перед выступлением Гурцкая закрылась в своей гримерке. А к публике ее выводили помощники, которые старались не подпускать к певице поклонников.

По информации источника, когда Диана запела, у многих зрителей на глазах появились слезы. Известный хит «Ты знаешь мама» растрогал даже мужчин: строчки из текста на этот раз звучали особенно проникновенно.

После выступления артистка уехала из Кремля, отказавшись выходить к журналистам.

Напомним, супруг Дианы скончался в мае 2023 года. Пётр Кучеренко перенес сердечный приступ на борту самолета.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Александра Градского делит с вдовой Мариной Коташенко наследство певца. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:freepik
Источник:mk.ru
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