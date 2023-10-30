НАШ ШОУБИЗ
21:30, 30 октября 2023
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Довел до слез одним поступком: Немоляева в ужасе от поведения Галкина*

Довел до слез одним поступком: Немоляева в ужасе от поведения Галкина*

© Из профиля Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Актриса Светлана Немоляева считает, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вел в России диванные передачи. Знаменитость поделилась откровением с изданием aif.ru.

Юморист уже больше года не проживает в РФ. Вместе с семьей он переехал за рубеж и стал оставлять гневные комментарии в адрес россиян. По словам Немоляевой, она в ужасе от поведения Максима*.

Артистка считает, что в России юморист вел добрые диванные передачи. В одной из них Немоляева даже принимала участие.

«Я участвовала в той, что была посвящена моему Саше. Мы тогда отмечали его 80-летие. Я там плакала, такая трогательная получилась история», — высказалась актриса.

Немоляева назвала телеведущего «запутавшимся» и «несчастным». По словам знаменитости, она не узнает Максима*, который теперь говорит «ужасные вещи».

Ранее юморист случайно рассекретил, где прячется исчезнувшая Алла Пугачева. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ

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