«Дома он совсем другой»: на чем держится брак Заворотнюк и Чернышева

Вот уже четыре года как знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк не общается с прессой и не выходит на связь с фанатами. Какое-то время ходили слухи, что между артисткой и ее супругом Петром Чернышевым есть разногласия.

При этом сама звезда «Моей прекрасной няни» всегда отзывалась о фигуристе с восхищением. Она была под впечатлением от его мастерства на льду и упорства, с которым он работает на телешоу.

Только вот оказалось, что вдали от камер Чернышев ведет себя совсем по-другому. Даже если его что-то злит, он всегда быстро берет себя в руки и успокаивается. Это одна из причин, по которой о разводе пара ни разу не задумывалась.

«Когда приходит домой, он совсем другой. Никак не могла к этому привыкнуть. Думаю, этот баланс – умение вовремя себя поднимать и вовремя гасить – дает некую возможность нашим отношениям сосуществовать так долго», – признавалась Анастасия Заворотнюк.

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