Дочери Валерии после жалоб на здоровье стало хуже: не поднимается с постели

Дочь певицы Валерии вышла на связь с подписчиками и призналась, что ей стало хуже. В последнее время она чувствовала себя не очень хорошо, и состояние пока не улучшилось. Более того, девушка окончательно слегла.

Молодая артистка, выступающая под псевдонимом Shena, отдает всю себя работе, поэтому практически каждый день проводит на студии и остается там допоздна. И такой бешеный ритм в итоге сказался на ее здоровье. Оказалось, что вокалистка начала страдать от головных болей, и все дошло до самой настоящей мигрени, не позволяющей даже встать с постели.

«Слегла с мигренью. Хроника. Мигрень ужасно. Никому не советую», - пожаловалась дочь Валерии в личном блоге.

Напомним, что, несмотря на то, что Shena уже 30 лет, ни мужа, ни детей у нее нет. Она предпочитает пока строить карьеру, а не семью. Зато ее брат Арсений уже воспитывает маленькую дочь Селин, которую просто обожает звездная бабушка Валерия. Она постоянно проводит с малышкой время и делится ее успехами в социальных сетях.

Ранее Агата Муцениеце пожаловалась на мошенников, из-за которых лишилась больших денег.

Источник: Телеграм-канал Shena