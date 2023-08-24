Дочь Успенской после пластики выставила наливную грудь напоказ: фанаты ахнули

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина продолжает наслаждаться результатами последней пластики. Об увеличении груди артистка мечтала давно, поэтому после исполнения желания стала демонстрировать формы практически регулярно. Недавно она в очередной раз опубликовала снимок в Сети, на котором выставила бюст напоказ. Однако не всем фанатам это понравилось.

Большинство поклонников положительно воспринимают откровенные наряды и фото Татьяны, так как наслаждаются ее переменами во внешности. Но есть и те, кто считает, что вокалистка «свернула не туда». Если раньше она предпочитала более закрытые и стильные костюмы, то теперь выбирает те, что подчеркивают увеличенную грудь.

Например, в новом платье у Плаксиной буквально все вываливалось. На фото, что она показала в личном блоге, увеличенный бюст исполнительницы еле помещался в топ, вылезая по бокам. И если одни поддержали такую смелость Татьяны, то другие стали писать, что она перебарщивает с контентом.

«Это уродство! Не надо себя так выставлять…»; «Грудь как наливное яблочко»; «Просто очень красивая»; «Хороша»; «Срамота», - оставили комментарии пользователи.

Ранее Татьяна Терешина показала натуральную грудь в купальнике.