Дочь Успенской поразила фанатов откровенным образом

Певица Татьяна Плаксина продолжает покорять сцену и выступать в дуэте со звездной матерью Любовью Успенской. За последние несколько лет после возвращения в Россию артистка сильно изменилась внешне и теперь не стесняется демонстрировать свою красоту. Она берет пример с родительницы и часто радует фанатов откровенными образами.

Недавно Татьяна вновь выступила на сцене вместе с Успенской. Для своего номера певицы выбрали сочетающиеся черные наряды. Вот только Плаксина была более оголена, нежели ее мама. Пользователи Сети поразились, насколько раскрепостилась звездная наследница, ведь раньше она никогда не выбирала подобную одежду. Молодая вокалистка была в ультракоротком платье, декольте у которого доходило до самого пупка. Любовь Залмановна же предпочла в этот раз грудь скрыть.

К слову, многие поклонники считают, что такими нарядами Татьяна пытается привлечь жениха, ведь она уже неоднократно признавалась, что мечтает о ребенке. Вот только пока достойного кандидата девушке не удалось встретить.

Ранее в Сети появились фото обнаженной Успенской, сделанные на операционном столе.

Источник: «Вокруг ТВ».