Дочь Успенской показала живот после сообщений о беременности

Певица Любовь Успенская не так давно анонсировала скорое появление на свет долгожданного внука. На светском мероприятии она призналась, что рождение произойдет даже раньше, чем через девять месяцев. Дочь же звезды шансона Татьяна Плаксина не спешит соглашаться с мамой и говорит, что мечтает о ребенке, но, когда у нее будет семья, пока не знает.

Фанаты же артисток всеми способами пытаются обнаружить доказательства того, что Татьяна все-таки беременна. Ведь, по слухам, у нее даже появился особенный человек, который вполне может стать отцом ее дочери или сына. Однако пока никаких признаков того, что скоро Любовь Залмановна станет бабушкой, нет.

В личном блоге Плаксина в очередной раз похвасталась поклонникам своей стройной фигурой. Она оголила плоский живот и повертелась перед зеркалом, тем самым опровергая заявления матери о положении.

К слову, в последнее время певица все чаще стала выбирать довольно откровенные наряды и демонстрировать свое тело. Дело в том, что она, наконец, исполнила мечту – сделала пластику груди, и теперь не может этому нарадоваться.

Ранее Татьяна Плаксина выставила напоказ наливную грудь после операции.

Источник: личный блог Татьяны Плаксиной в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)