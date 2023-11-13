Дочь Шнурова получила травму во время поездки на такси

Дочь исполнителя Сергея Шнурова рассказала, что пострадала из-за водителя такси. Серафима Шнурова-Астанина ударилась головой и получила синяк, когда выходила из машины. Об этом сообщает Газета.Ru.

Наследница знаменитости поделилась неприятной историей в своих соцсетях. По словам девушки, все случилось, когда она уже доехала до нужного адреса.

«Когда выходила из такси, водитель нажал на газ, страшно было очень. Я ударилась головой о крышу салона, синяк на колене и самое страшное — повредила каблук», – написала Серафима.

Дочь артиста отметила, что обратилась в поддержку, где ей обещали связаться с таксопарком. Девушку так возмутила эта ситуация, что она решила поделиться ею в личном микроблоге.

Чуть позже наследница заявила, что с ней оперативно связались и дали промокод, с помощью которого можно покрыть ремонт обуви.

Напомним, что девушка появилась на свет в браке музыканта с Марией Исмагиловой. Серафима работает графическим дизайнером. Она замужем за барменом Вячеславом Астаниным. Сам Шнуров рассказывал, что мало принимал участия в воспитании старших детей. Но с возрастом он смог наладить с ними общение и поддерживает связь, являясь дли них другом.

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