НАШ ШОУБИЗ
22:30, 20 октября 2023
1 мин.

Дочь онкобольной Заворотнюк оделась в черное и попрощалась с мамой

Дочь онкобольной Заворотнюк оделась в черное и попрощалась с мамой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна последний год живет на две страны — она проводит время в Дубае, где работает ее муж и проводит время с близкими в России. Накануне девушка выложила фото в образе total black на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мокрые и взъерошенные от дождя, но не сломленные! Как вы? Я еду в аэропорт», — написала она.

На фото в соцсети Анна позирует в тотал-блэк образе. Заворотнюк-младшая облачилась в кожаную куртку, на голову подвязала платок. Также она надела черные солнцезащитные очки.

В Сети отметили, что девушка выглядит очень грустной. Видимо расставание с матерью ей дается с каждым разом все сложнее.

Отметим, что Анастасия Заворотнюк находится дома под наблюдением медицинского персонала. Неутешительный диагноз сообщили актрисе весной 2019 года.

Ранее дочь Заворотнюк показала изможденную мать после болезни.

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.