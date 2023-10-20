Дочь онкобольной Заворотнюк оделась в черное и попрощалась с мамой

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна последний год живет на две страны — она проводит время в Дубае, где работает ее муж и проводит время с близкими в России. Накануне девушка выложила фото в образе total black на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мокрые и взъерошенные от дождя, но не сломленные! Как вы? Я еду в аэропорт», — написала она.

На фото в соцсети Анна позирует в тотал-блэк образе. Заворотнюк-младшая облачилась в кожаную куртку, на голову подвязала платок. Также она надела черные солнцезащитные очки.

В Сети отметили, что девушка выглядит очень грустной. Видимо расставание с матерью ей дается с каждым разом все сложнее.

Отметим, что Анастасия Заворотнюк находится дома под наблюдением медицинского персонала. Неутешительный диагноз сообщили актрисе весной 2019 года.

Ранее дочь Заворотнюк показала изможденную мать после болезни.