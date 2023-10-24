Дочь актера Гришечкина до сих пор не похоронила знаменитого отца

Спустя 40 дней после смерти актера Гришечкина, его так и не похоронили, об этом пишет Kp.ru.

Прах звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина до сих пор не могут похоронить. 24 октября прошло 40 дней со дня смерти артиста. Напомним, с актером попрощались около месяца назад в театре на Юго-Западе, тело Гришечкина кремировали.

Похоронами занимается родная дочь актера. Еще при жизни он говорил, что хочет быть погребен рядом с женой Анной на Новодевичьем кладбище, однако процесс затянулся из-за переговоров с руководством кладбища.

«Чтобы перенести прах в существующий колумбарий на Новодевичьем кладбище, необходимо получить разрешение. И вот совсем недавно мы согласовали данный процесс. В нашей стране это занимает какое-то время. Но могу точно сказать, что скоро это произойдет. Пусть никто не беспокоится», — заявила Ольга Гришечкина.

Дочь Гришечкина отказалась рассказывать журналистам о своем состоянии, однако она подчеркнула, что очень сильно любила отца.

«Воздержусь от каких-либо комментариев по поводу своего состояния, так как мои слова могут интерпретировать неверно. А все, что писали в последнее время, мне было просто омерзительно читать», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что знакомая Гришечкина раскрыла правду о его алкоголизме.