«До беды недалеко»: в Сети обеспокоены состоянием усохшей Высоцкой
© Из профиля Instagram* Высоцкой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Телеведущая Юлия Высоцкая является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Сперва знаменитость осудили из-за ее кулинарного шоу. Затем критике подверглись фотографии Юлии. На этот раз в соцсети Высоцкой появился новый снимок, который вновь взволновал публику.
На фотографии Высоцкая позировала в коротких шортах, которые подчеркнули чрезмерную ходьбу знаменитости. 50-летняя телеведущая никогда не скрывала, что следит за своей фигурой. Однако, по мнению подписчиков, жесткие диеты Юлии не пошли ей на пользу.
«Покормите ее кто-нибудь, так и до беды недалеко. Совсем отощала. Это уже пугает», — цитирует «7Дней.ru» пользователей Сети.
К слову, сама Высоцкая никак не отреагировала на высказывание фолловеров.
Ранее мы писали о том, что экстремально похудевший Никита Ефремов превратится в неузнаваемого человека.