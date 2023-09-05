«До беды недалеко»: в Сети обеспокоены состоянием усохшей Высоцкой

Телеведущая Юлия Высоцкая является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Сперва знаменитость осудили из-за ее кулинарного шоу. Затем критике подверглись фотографии Юлии. На этот раз в соцсети Высоцкой появился новый снимок, который вновь взволновал публику.

На фотографии Высоцкая позировала в коротких шортах, которые подчеркнули чрезмерную ходьбу знаменитости. 50-летняя телеведущая никогда не скрывала, что следит за своей фигурой. Однако, по мнению подписчиков, жесткие диеты Юлии не пошли ей на пользу.

«Покормите ее кто-нибудь, так и до беды недалеко. Совсем отощала. Это уже пугает», — цитирует «7Дней.ru» пользователей Сети.

К слову, сама Высоцкая никак не отреагировала на высказывание фолловеров.

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