НАШ ШОУБИЗ
17:00, 05 сентября 2023
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«До беды недалеко»: в Сети обеспокоены состоянием усохшей Высоцкой

«До беды недалеко»: в Сети обеспокоены состоянием усохшей Высоцкой

© Из профиля Instagram* Высоцкой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Телеведущая Юлия Высоцкая является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Сперва знаменитость осудили из-за ее кулинарного шоу. Затем критике подверглись фотографии Юлии. На этот раз в соцсети Высоцкой появился новый снимок, который вновь взволновал публику.

На фотографии Высоцкая позировала в коротких шортах, которые подчеркнули чрезмерную ходьбу знаменитости. 50-летняя телеведущая никогда не скрывала, что следит за своей фигурой. Однако, по мнению подписчиков, жесткие диеты Юлии не пошли ей на пользу.

«Покормите ее кто-нибудь, так и до беды недалеко. Совсем отощала. Это уже пугает», — цитирует «7Дней.ru» пользователей Сети.

К слову, сама Высоцкая никак не отреагировала на высказывание фолловеров.

Ранее мы писали о том, что экстремально похудевший Никита Ефремов превратится в неузнаваемого человека.

Источник фото:Из профиля Instagram* Высоцкой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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