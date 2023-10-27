Дима Билан рассказал, что лишился одного из членов семьи с неутешительным диагнозом

Певец Дима Билан поделился трагичной новостью — не стало одного из членов его семьи. Оказывается, что так исполнитель отзывался о своем любимом коте по кличке Соломон, передает Kp.ru.

То, что Билан считал питомца полноценным членом семьи, не пустые слова. Артист тратил на Соломона огромные деньги, так как тот был болен Вич-инфекцией и на поддержание его жизни требовались средства.

Кот лежал в элитных клиниках, где ветеринары делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Билан кормил любимца перемолотыми крабами и креветками, когда тот уже лишился зубов из-за осложнений.

Несмотря на усилия специалистов и самого Дмитрия, Соломону становилось только хуже. А теперь стало известно, что кот умер. Для артиста случившееся стало очередным ударом. После смерти питомца Билан опубликовал в социальной сети пост, посвященный любимцу, а также предупредил друзей, чтобы те не дарили ему пока животных — артист еще не готов к этому шагу.

Ранее стало известно, что Дмитрий воссоединился с бывшей невестой Еленой Кулецкой. На ней певец обещал жениться в случае победы на Евровидении.