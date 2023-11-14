Дима Билан показал свою обшарпанную квартиру за 90 миллионов рублей

Дима Билан показал новую квартиру с видом на Кремль стоимостью 90 млн рублей. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Певец рассказал, что приобрел недвижимость недалеко от Гнесинского училища. Приблизительная стоимость новой квартиры Билана составляет 90 миллионов рублей. При этом квартира явно расположена в старом доме - на кадрах, которые разместил певец, виден советский паркет и обшарпанные стены.

На кадрах Дима Билан позирует рядом со стационарным телефоном, прибитым к стене. Победитель «Евровидения» признался, что ему предстоит долгий и дорогостоящий ремонт нового жилья.

«А из нашего окна, площадь Красная видна! Ну что, официально с новосельем! Началось планирование нового года и ремонта», - написал он.

Билан также разместил кадры из магазина винтажной мебели и заявил, что уже в поисках стульев и столов.

«Уже понимаете, да, какой увлекательный и идейный ремонт меня ждет», - поделился певец.