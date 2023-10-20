Диетолог рассказала, как часто можно пить кофе без вреда для здоровья. Об этом порталу News.ru сообщила врач Нурия Дианова.

Употребление кофе благоприятно влияет на организм человека. Однако в больших количествах напиток может навредить. Как выяснилось, рекомендуемая доза кофеина — 100-200 мг в день. Также не стоит пить кофе за 6 часов до сна.

По словам эксперта, если превысить суточную дозу кофеина, то у человека могут начаться проблемы с желудком. Людям, страдающим от гастрита и язв, стоит отказаться от данного напитка или перейти на цикорий.

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