Девочка в розовом платье: Наташа Королева показала внебрачную дочь

Певица Наташа Королева считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. По данным СМИ, много лет назад артистка стала донором яйцеклеток для близкого друга. Поговаривают, что на сегодняшний день биологическая дочь Королевой живет за океаном в обеспеченной семье. На днях Наташа вышла в свет маленькой девочкой. И это событие спровоцировало разговоры в Сети.

На мероприятии Королева и малышка появились в розовых платьях. Рассмотрев фотографии, публика отметила сходство знаменитости с ребенком. Вот почему все предположили, что исполнительница хита «Желтые тюльпаны» показала публике внебрачную дочь.

«Как похожи. Это точно не ее внебрачная дочь?» — написали фолловеры.

К слову, сама артистка никак не отреагировала на предположения россиян.

Ранее мы писали о том, что Наташа Королева сделала важное заявление после 20 лет брака с Тарзаном. Подробности смотрите в этой статье.