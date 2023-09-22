Дети Шатунова заговорили после смерти отца: откровения растрогали фанатов до слез

Семья певца Юрия Шатунова вернулась в Россию ради открытия памятника артисту в честь его 50-летия. Дети и вдова экс-солиста «Ласкового мая» не скрывали слез на церемонии открытия скульптуры, а после записали видео, в котором вспомнили, каким вокалист был. В своих откровениях 17-летний наследник покойного исполнителя признался, что в какой-то степени винит себя за смерть отца.

Дэннис рассказал, что до сих пор не может смириться с тем, что его папы нет. Больше всего он жалеет, что никак не помог ему справиться с проблемой.

«Если бы я знал, я бы ему сказал, что грядет катастрофа и надо сходить к доктору», - поделился юноша на YouTube-канале Shatunov Family Life.

Также воспоминаниями об отце поделилась и Эстелла. Девочка всегда восхищалась Шатуновым, считала его самым лучшим, талантливым и красивым. По ее мнению, у него было большое количество поклонников не только из-за красивой внешности, но и из-за его открытой души и доброго сердца.

Ранее певицу Анну Седокову, пожаловавшуюся на отсутствия жилья, уличили во лжи.

Источник: YouTube-канал Shatunov Family Life.