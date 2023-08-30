Екатерину Андрееву заметили на яхте с двумя мужчинами

Телеведущая Екатерина Андреева часто отдыхает в красивых местах, где делает множество фото и видео. На днях женщина показала очередную прогулку на яхте, но не в компании законного мужа, а рядом с горячими мужчинами. На кадрах звезда выглядела счастливой.

Знаменитость проводит последние дни лета у моря. До этого она приводила фигуру в порядок и показывала свою спортивную форму. А теперь она делится кадрами с путешествия. Отдыхает теледива не одна, а в компании приятелей. Екатерина предстала перед поклонниками в ярком платье с голыми плечами, со своей фирменной укладкой и макияжем. Внимательные фанаты сразу обратили внимание, что рядом с Андреевой были двое знойных мужчин с бокалами шампанского. Один из них держал руку между своих ног.

Звезда не стала скрывать спутников и даже отметила их в публикации. Кроме этого, она добавила к подписи сердечко. Поклонники поинтересовались, где же муж женщины.

«А где же муж? Могли бы получиться очень романтичные кадры», «Супруга снова что-то не видно», «Ого, Катя снова купается в мужском внимании», – пишут в комментариях.

Ранее 57-летняя Андреева показала фигуру в экстремальном мини.