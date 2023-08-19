Деньги не пахнут: Андрей Малахов заставил искалеченную Ладу Дэнс сниматься в шоу
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Телеведущий Андрей Малахов побывал в больнице у Лады Дэнс, куда она попала после страшной аварии. Он показал, как сейчас выглядит искалеченная звезда.
Мужчина опубликовал фото из больницы и намекнул, что снимает шоу о госпитализированной певице. Малахов пришел в палату к поп-диве с цветами и на кадрах целовал ей руку.
«Лада, держись! Скоро в эфире», — написал в соцсетях телеведущий.
Поклонники обратили внимание на измученный вид артистки. Она буквально прикована к постели, опухшая и искалеченная. Многие написали слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления.
Напомним, что в начале августа Лада Дэнс попала в серьезное ДТП, когда возвращалась с очередного концерта. Все произошло на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. После случившегося артистка попала в больницу, где пребывает до сих пор.