НАШ ШОУБИЗ
17:00, 19 августа 2023
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Деньги не пахнут: Андрей Малахов заставил искалеченную Ладу Дэнс сниматься в шоу

Деньги не пахнут: Андрей Малахов заставил искалеченную Ладу Дэнс сниматься в шоу

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Андрей Малахов побывал в больнице у Лады Дэнс, куда она попала после страшной аварии. Он показал, как сейчас выглядит искалеченная звезда.

Мужчина опубликовал фото из больницы и намекнул, что снимает шоу о госпитализированной певице. Малахов пришел в палату к поп-диве с цветами и на кадрах целовал ей руку.

«Лада, держись! Скоро в эфире», — написал в соцсетях телеведущий.

Поклонники обратили внимание на измученный вид артистки. Она буквально прикована к постели, опухшая и искалеченная. Многие написали слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, что в начале августа Лада Дэнс попала в серьезное ДТП, когда возвращалась с очередного концерта. Все произошло на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. После случившегося артистка попала в больницу, где пребывает до сих пор.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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