НАШ ШОУБИЗ
13:30, 13 ноября 2023
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Делать в России ей нечего: астролог рассказала, что ждет Пугачеву по возвращению на родину

Делать в России ей нечего: астролог рассказала, что ждет Пугачеву по возвращению на родину

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Астролог Татьяна Борщ рассказала, что ждет Пугачеву по возвращению в Россию. Об этом сообщает Kp.ru.

На днях Алла Пугачева вновь обратилась к россиянам, опубликовав большой пост в своих соцсетях. Она объяснила, что не оскорбляла своих слушателей, а ее высказывание о рабах и холопах было посвящено злопыхателям.

Впрочем, астролог Татьяна Борщ заявила, что отношение россиян к Примадонне изменить вряд ли удастся.

«То, во что она превратилась на излете ее творческой карьеры — это вызывает недоумение. Думаю, похожее отношение у многих людей, которые хорошо помнят и ее творчество, и ее прошлое. И вряд ли Пугачева получит какое-то одобрение у граждан, которые проживают в нашей стране», — рассказала она.

По словам Татьяны, Пугачева не уважает вершин, которых она достигла в прошлом и сейчас «опустилась ниже плинтуса». Припомнила астролог и то, что певица поддерживает своего супруга.

«И я вижу и знаю, как к той же Пугачевой относятся, например, в Донецке и в Луганске. Ей там делать нечего. В нашей стране — абсолютно точно», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева закупилась в России хитами для будущего альбома.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Алла Пугачева
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#астрология
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