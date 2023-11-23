«Делает это в полной мере»: молодую жену Диброва поставили в пример всем девушкам

Молодая жена телеведущего Дмитрия Диброва постоянно сталкивается с критикой из-за слишком открытых нарядов. Несмотря на хейт, 34-летняя Полина продолжает одеваться так, как хочет. Стилист похвалила супругу 64-летнего шоумена и призвала следовать ее примеру. Об этом пишет «Экспресс газета».

Многодетная мама активно ведет соцсети, где рассказывает о своей жизни. Полина путешествует, покупает роскошные наряды и соглашается на пластические операции, чтобы выглядеть хорошо. Недавно она вновь продемонстрировала яркий образ. Диброва надела укороченный топ на тонких бретельках с глубоким вырезом и длинную юбку, украшенную кружевом и перьями. Стилист оценила ее выбор.

«Для женщины очень важно проживать архетип любовницы, проявлять женственность и в этой ипостаси. И Полина делает это в полной мере. Она транслирует сексуальность, а не вульгарность или пошлость», – убеждена победительница шоу «Модные игры» Анастасия Дзыбова.

Эксперт подчеркнула, что каждой женщине стоило бы поучиться, как проявлять свою женственность. Для этого нужно обратить внимание на кружево, которое сейчас в тренде.

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