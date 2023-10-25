Делает ее счастливой: Ани Лорак снялась в объятиях горячего испанца

Пережившая измены бывшего мужа Ани Лорак утопает в любви своего нынешнего возлюбленного Исааку Виджраку. Певица и инструктор по йоге проводят вместе много времени и не устают признаваться друг другу в любви. 45-летняя звезда часто делится фотографиями из своей жизни в соцсетях.

Исполнительница опубликовала романтичный снимок, на котором показала танец с испанцем. На кадре Ани была в объятиях любимого, который с нежностью смотрит на нее. Она сопроводила публикацию смайликом в виде сердца, признавшись ему в чувствах.