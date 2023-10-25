Делает ее счастливой: Ани Лорак снялась в объятиях горячего испанца
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Пережившая измены бывшего мужа Ани Лорак утопает в любви своего нынешнего возлюбленного Исааку Виджраку. Певица и инструктор по йоге проводят вместе много времени и не устают признаваться друг другу в любви. 45-летняя звезда часто делится фотографиями из своей жизни в соцсетях.
Исполнительница опубликовала романтичный снимок, на котором показала танец с испанцем. На кадре Ани была в объятиях любимого, который с нежностью смотрит на нее. Она сопроводила публикацию смайликом в виде сердца, признавшись ему в чувствах.
Поклонники уверены, что артистка счастлива в новых отношениях. Они отмечают, что она будто расцвела и стала нежнее. Сама Лорак говорила, что встретила мужчину в правильный момент. А Исаак называет избранницу даром и божественным вдохновением.
«Счастлив, что мы нашли друг друга, моя любовь Ани», — цитирует мужчину StarHit.
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