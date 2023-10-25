«Давал миллион в месяц, а сейчас этого не делает»: Олеся Малибу о причинах развода с богатым мужем

Экс-участница шоу «Давай поженимся!» Олеся Малибу рассказала, что стало причиной развода спустя месяц после свадьбы. По словам модели, муж перестал давать миллион в месяц, к тому же в отношения вмешалась свекровь.

Между Малибу и ее супругом 19-летняя разница в возрасте. Пара несколько лет встречалась, а потом узаконила отношения и даже венчалась.

«Он стал мне меньше давать денег. С марта он меня обеспечивал шикарно – стабильно давал миллион рублей в месяц. А сейчас этого не делает», - возмутилась 34-летняя девушка.

По ее словам, супруг жалуется на отсутствие денег. Помимо финансового вопроса, в отношения молодоженов вмешалась свекровь, говорит Малибу.

Она живет с мужем гостевым браком: супруг остался с матерью, а она в своей квартире. В будущем семья хотела приобрести свое жилище.

«Мамаша его влезла в наши отношения», - пожаловалась Малибу.

Модель предлагала супругу и его матери обменять трехкомнатную квартиру на две однокомнатные, но когда 85-летняя свекровь об этом узнала, то «наговорила гадостей».

«Назвала меня чмом, сказала, что Артемий больше со мной встречаться не будет», - сообщила Малибу. Ее слова приводит PROZVEZD.

Сейчас Малибу и ее муж находятся в Хургаде. На отдыхе они продолжают конфликтовать. По приезду в Москву модель собирается пойти в ЗАГС и подать на развод.

Ранее сообщалось, что блогер Виктория Боня отправилась на Мальдивы с бойфрендом. В Сети заговорили о наличии у нее богатого покровителя.