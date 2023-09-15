«Давайте говорить прямо»: Пугачева оценила секс с Галкиным*

Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) стали самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Большая разница в возрасте не стала преградой для их любви: супруги уже много лет состоят в браке и воспитывают двоих детей. Как выяснилось, Пугачева ни разу не пожалела о браке с юмористом. Это доказывают архивные интервью певицы.

Несколько лет назад артистка призналась: между ней и юмористом «ужасное сексуальное влечение». По словам знаменитости, супруг — прекрасный любовник, который ее не разочаровал. Исполнительница хита «Арлекино» не рассчитывала на долгие отношения с Галкиным*. Однако она даже не заметила, как интрижка переросла в «абсолютную необходимость друг в друге».

«Давайте говорить прямо, мы же взрослые люди: появилось ужасное сексуальное влечение. Я от себя даже не ожидала», — цитирует Экспресс газета архивные высказывания Пугачевой.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева чудом выжила после очередной пластики. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ