Далеко до Тарзана: внешний вид сына Наташи Королевой ужаснул поклонников

В Сети появилось редкое семейное фото певицы Наташи Королевой, на котором она улыбается рядом со своим сыном Архипом и его избранницей Анной Волынкиной. Несмотря на противостояние матери отношениям с бывшей стриптизершей, любовь Архипа и Анны оказалась сильнее всех преград. Третий год они встречаются, носят обручальные кольца, живут вместе и строят планы на будущее.

Анна Волынкина отметила свой день рождения, устроив вечеринку в одном из столичных ресторанов. На мероприятии присутствовала и Наташа Королева, которая радостно позировала на семейных фото и улыбалась. Возможно, это свидетельство того, что певица, наконец, смирилась с выбором сына и перестала рассматривать Волынкину как временный вариант.

Именинница поблагодарила всех за прекрасный вечер и назвала его одним из лучших дней рождения. Однако фанаты обратили внимание, что самостоятельная жизнь негативно сказалась на внешнем виде Архипа. Похоже, что избранница действительно хорошо его кормит, судя по округлившимся щекам. Архип заметно прибавил в весе с момента последнего появления на публике. Об этом пишет «7Дней.ru».

Ранее мы писали о том, как сложилась судьба сестры Наташи Королевой, которая потеряла сына и переехала в США.