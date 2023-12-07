«Чувствует дисгармонию»: Катя Лель раскрыла подробности тайного развода

49-летняя певица Катя Лель сообщила, что она счастлива после развода с мужем. Об этом информирует издание The Voice.

В Москве состоялось шоу «Звезды хайпа». Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе и Катя Лель. Певица впервые вышла в свет после сообщений о разводе. Отмечается, что она была в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. Лель рассказала, как изменилась ее жизнь после расставания с мужем.

По словам Кати, она давала экс-супругу второй шанс, однако Игорь Кузнецов им не воспользовался. Несмотря на это, артистка не держит на него зла и испытывает благодарность за годы брака.

«Если женщина чувствует дисгармонию и дает избраннику шанс исправиться, а он им не пользуется, тогда нужно идти вперед к своему счастью, но уже одной», — высказалась артистка.

Катя добавила, что принципиально не рассказывала о разводе. Она отметила, что ей не нужна «шумиха».

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