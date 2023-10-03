«Чувства вины не испытываю»: ставшая любовницей Борисова заявила о 9 абортах

47-летняя Дана Борисова сообщила, что сделала 9 абортов от женатых мужчин. Телеведущая поделилась откровением для YouTube-канала «СпецКорр».

Знаменитость призналась, что неоднократно вступала в отношения с женатыми мужчинами. По словам Даны, это длилось до тех пор, пока она не поняла, что поступает аморально. Борисова сообщила: в таких отношениях ее привлекало финансовое содержание. Телеведущая отметила, что из-за этого она могла встречаться с женатым по несколько лет.

Как выяснилось, из-за насыщенной личной жизни Дана пережила множество абортов. По словам знаменитости, до 30 лет она осознанно не хотела рожать ребенка.

«У меня было 9 абортов за 7 лет. Всегда их делала по своему желанию. Один раз я поставила мужчину в известность. Он умолял, чтобы я родила», — цитирует The Voice высказывание Борисовой из интервью.

При этом телеведущая добавила, что у нее нет сожаления из-за содеянного. «Чувства вины не испытываю», — резюмировала знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что Дана Борисова накинулась на своего помощника из-за денег. Подробности смотрите в этой статье.