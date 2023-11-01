Чуть не разрушил карьеру: еще одна актриса пострадала из-за Олега Табакова

Актрисе Марии Порошиной 1 ноября исполняется 50 лет. Поклонники любят обаятельную блондинку, но оказалось, что на ее пути было множество трудностей. Сложности начались еще во время учебы в Школе-студии МХАТ, где ее невзлюбил Олег Табаков.

Будущая звезда была скромной и замкнутой девушкой, которая боялась показаться в аудитории. Она два года училась под присмотром Табакова, а после он выгнал ее за «профнепригодность». Об этом пишет «Экспресс газета».

Возможно, Олег Павлович был слишком требовательным и не щадил никого. Но некоторые предполагают, что любвеобильный мужчина присмотрелся к студентке, которая не ответила взаимностью. Поклонники сразу вспомнили скандальные признания коллег Порошиной Елены Прокловой и Елены Антоненко, которая живет сейчас в США.

«Меня отчислил Табаков. Едва выжила. Во всем поддерживал Гоша Куценко. Он вытягивал меня из депрессии», – рассказывала Мария в интервью писателю Татьяне Устиновой.

После разочарования и расстройства актриса пришла в себя и подала документы в Щукинское театральное училище.

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