Что ждет Пугачеву после возращения в Россию ради концерта

Певица Алла Пугачева, уехавшая из России, по всей видимости, хочет вернуться на родину с концертом. Тем не менее не все фанаты могут обрадоваться возвращению звезды, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.

Не так давно в Сети принялись обсуждать возможное возвращение Пугачевой в Россию и ее сольный концерт. Возможно, Примадонна рассчитывает на успех в родных краях, пока ее выступления отменяют по всей Европе. Из-за нынешней ситуации рассчитывать на серьезные заработки ей не приходится.

Если певица решит выступить, то она непременно добьется успеха, считает Бабичев. Однако в России Пугачева может столкнуться с проблемами, поэтому ей лучше всего выбрать другие место для проведения сольного концерта. На родине, по словам музыкального критика, некоторая часть соотечественников может возмутиться появлению исполнительницы на сцене.

В качестве альтернативы Бабичев предложил площадки, расположенные в европейских государствах. Немецкие города или страны Прибалтки спокойно примут российскую певицу. Там никто не будет штурмовать концертный зал и поднимать истерику.

Желание Пугачевой продолжать выступать вполне можно понять, завил музыкальный критик. По его словам, как в случае с Примадонной, так и с другими звездам, все равно всем хочется на сцену, потому что «бывших артистов не бывает».

Ранее сообщалось, что в России на исполнительницу подали в суд. Причиной стала задолженность по оплате газа.