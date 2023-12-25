«Что вы там устроили?»: Песков отчитал Киркорова за участие в вечеринке Ивлеевой

Киркорову пришлось оправдываться перед Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой, об этом сообщает StarHit.

Журналистам удалось подловить момент беседы пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и певца Филиппа Киркорова. Они встретились на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки.

Песков поинтересовался у Киркорова о том, как он попал на вечернику Анастасии Ивлеевой.

«Ну что вы там устроили?» — спросил у певца он.

Поп-король не растерялся и быстро заявил, что его якобы не было на основной части вечеринки, а ушел он раньше остальных.

«Меня там даже не было. У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на „Дольче Габбана“, „Баленсиага“. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки», — рассказал певец.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров намерен отсудить у Любови Успенской 10 миллионов рублей.