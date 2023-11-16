Что вдова Градского писала о покойном композиторе в тайном дневнике

Даниил Градский, сын покойного композитора Александра Градского, поведал о новом потрясении, связанном с вдовой музыканта Мариной Коташенко. По словам молодого человека, мачеха принимала его отца за мешок с золотом. Эти признания он прочитал в личном дневнике женщины.

Даниил раскрыл откровения Коташенко в эфире шоу «Малахов». В беседе с ведущим молодой человек заявил, что Марина пыталась завоевать место под солнцем рядом с именитым композитором. Старший сын Градского оказался в шоке, когда узнал, что супруга его отца считала того золотым мешком, который она несет и не может бросить. Для Даниила эти признания в дневнике прозвучали как предательство.

«Я в шоке от этих слов, учитывая, какую жизнь мой папа создал для нее. Это такое глубинное предательство. Я не знал о существовании дневника Марины», — рассказал старший сын Градского.

По мнению молодого человека, Коташенко во времена брака вела себя беспардонно, а к супругу относилась неискренне.

Ранее сообщалось, что Градский не хотел жениться на Марине Коташенко. Об этом рассказал сын покойного композитора.