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14:30, 03 ноября 2023
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Что стало с волосами Виктории Бони после пластических операций

Что стало с волосами Виктории Бони после пластических операций

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Виктория Боня продемонстрировала своим поклонникам результаты многочисленных пластических операций, которые обошлись ей в более чем 200 тысяч долларов. Однако внимание фанатов привлекла другая деталь — речь о волосах блогера, передает издание «Дни.ру».

Боня опубликовала на странице в одной из социальных сетей видео, на котором танцует вместе с дочерью. Внимательные подписчики заметили, что некогда пышная копна каштановых волос сменилась на скромное каре. В связи с этим люди подумали, что, помимо лица, у телеведущей возникли проблемы еще и с волосами.

Ранее Виктория во время отдыха на Мальдивах сняла видео с неким мужчиной. Личность избранника блогер раскрывать не стала.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#внешность
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