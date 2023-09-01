Что стало с главной звездой группы «Мираж» после уменьшения желудка

Певица Маргарита Суханкина решилась на перевоплощение с помощью хирургического вмешательства. Однако речь идет не о пластике, а об уменьшении желудка. Таким образом звезда группы «Мираж» решила раз и навсегда избавиться от лишних килограммов.

Во времена дуэта Суханкина заметно отличалась от своей коллеги Наталии Гулькиной. Она казалась полнее подруги, а с возрастом это деталь стала для певицы проблемой. В итоге она решилась на операцию по уменьшению желудка, чтобы сбросить лишние килограммы.

После хирургического вмешательства и похудения Маргарита крайне изменилась. Звезда сбросила более 30 килограммов. Однако фанаты исполнительницы подметили не это в новом облике кумира. Их смутил взгляд исполнительницы, который стал злее. Кроме того, поклонники заметили, что певица стала выглядеть старше.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала, что ее мать слишком увлеклась диетами. Пожилая женщина стала весить меньше 50 килограммов.