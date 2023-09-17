Что стало причиной смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина

Актер Вячеслав Гришечкин ушел из жизни в 61 год. Незадолго до смерти звезда сериалов «Бригада» и «Солдаты» попал в больницу с инфарктом. Врачи пытались помочь известному пациенту, но его сердце не выдержало, передает kp.ru.

Гришечкин 25 лет провел в браке с супругой Анной. В 2017 году женщина умерла из-за онкологического заболевания. Таким образом, актер пережил ее лишь на пять лет. Оставшись один, он впал в глубокую депрессию.

Артист считал, что жена умерла по его вине. Вячеслав, по информации СМИ, регулярно употреблял алкоголь и страдал от пагубной зависимости. Анна помогала супругу справиться с вредной привычкой, при этом сама испытывая проблемы со здоровьем. Гришечкин вернулся к нормальной жизни лишь после того, как умерла его избранница. Общее состояние актера отставляло желать лучшего — из-за переживаний с ним случались недомогания. В конце концов это сильно отразилось на здоровье звезды российских сериалов.

В феврале текущего года Вячеслава экстренно госпитализировали. Медики заподозрили у него инфаркт. Позже артист признался, что занимался самолечением, но это не помогло.

Гришечкин обрел популярность и любовь широкого зрителя лишь после 40 лет. Славу актеру принесла роль в сериале «Солдаты», где он сыграл замполита Староконя.

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