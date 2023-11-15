«Что с тобой?»: поклонники не оценили маленькие глаза и большой нос Виктории Бони после пластики

Блогер Виктория Боня впервые целиком показала лицо после пластики. Но поклонники не оценили результат и раскритиковали новую внешность знаменитости.

«До операции был маленький нос и большие глаза. Сейчас большой нос и глазки-масюськи, и это с сильным макияжем», - писали они. На комментарии обратил внимание сайт Kp.ru.

Интернет-пользователи сравнили Боню с певицами Любовью Успенской и Машей Распутиной. «Вика, что с тобой?» - обращались они. Некоторые решили отписаться от Бони и сделали вывод, что блогеру «что-то с головой, видимо, сделали, не только с лицом.

Лицо Бони, действительно, изменилось: губы увеличились, а глаза стали меньше. Еще сохраняется отек. Напомним, она хотела получить «лисьи глазки». Несмотря на критику, Боня довольна результатом операции.

Ранее блогер объясняла, почему скрывает вторую половину лица.