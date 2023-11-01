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23:00, 01 ноября 2023
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«Что с кожей?»: подписчики ужаснулись новой фотографией Ксении Бородины

«Что с кожей?»: подписчики ужаснулись новой фотографией Ксении Бородины

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в личном блоге фото без макияжа, об этом пишет Газета.Ru.

Звезда «Дома-2», которая сейчас находится на съемках в Таиланде, выложила снимок из отеля. На фото Бородина позировала без макияжа и укладки.

«Тут фильтр не нужен — природа сама его делает», — подписала кадры она.

При этом не все оценили естественную красоту телеведущей. В telegram-каналах начали обсуждать внешность Бородиной, обращая внимание на состояние кожи знаменитости: «Тебе только фильтр и нужен», «Ужасно выглядишь», «Что у тебя с кожей?», «Фильтры отключились?».

Напомним, Ксения Бородина заняла место Яны Трояновой на шоу «Последний герой». Съемки телепроекта проходят в Таиланде. Ранее мы писали о том, что телеведущая указала уехавшей Трояновой на ее место.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#внешность
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