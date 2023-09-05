Что происходит с могилой экс-солиста «Иванушек» Игоря Сорина спустя 25 лет после его смерти

Певец Игорь Сорин скончался 25 лет назад при загадочных обстоятельствах. До сих пор до конца неизвестно, что именно стало с подающим надежды артистом 4 сентября 1998 года. По официальной информации, он вышел на балкон, а после уже был найден под окнами многоэтажки. На момент смерти ему было только 28 лет.

Сорин был многообещающим вокалистом, у которого было немало поклонниц, а все благодаря участию в группе «Иванушки International». Трио сделало его вмиг популярным, однако такое творчество было ему не близко. Именно поэтому вскоре он принял решение уйти из коллектива и заняться чем-то другим.

Первое время Игорь был счастлив, что покинул «Иванушек», но довольно быстро он понял – слава не вечна. Фанаты полюбили нового солиста группы, а Сорина стали постепенно забывать. Тогда певец стал усиленно работать над новым проектом. Однако так и не смог выпустить альбом.

Похоронили артиста на Кузьминском кладбище в Москве. И даже спустя 25 лет к его могиле приходит большое количество поклонников. Благодаря этому территория чистая, незапущенная. Там всегда есть свежие цветы, свечи, еда и колокольчики. Повсюду висят фотографии Сорина, и, по словам охранника кладбища, люди постоянно подходят к захоронению.

«Поклонников у него много, но нехорошие люди тоже есть, мало ли что задумают, поэтому внимание, конечно, повышенное к этому захоронению», - отметил сторож.

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